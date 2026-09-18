Incidente sulla Statale 185, perde la vita il 16enne Cesare Bonvegna

Terme Vigliatore è in lutto per la morte di Cesare Bonvegna, il ciclista di 16 anni deceduto nel pomeriggio di ieri in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 185, nei pressi dell’abitato di Mazzarrà Sant’Andrea.

Secondo quanto emerso, il giovane si trovava in sella alla propria bicicletta quando si è verificato l’impatto con un’automobile condotta da una donna. Le conseguenze dello scontro sono state fatali: il sedicenne è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire le circostanze dell’accaduto, anche ai fini dell’individuazione di eventuali responsabilità.

Bonvegna frequentava l’Istituto Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto ed era considerato un giovane atleta di interesse nel panorama ciclistico regionale. Aveva militato nell’Asd Ciclistica Terme e successivamente nel Team Bike Siracusa, ottenendo negli ultimi anni diversi riconoscimenti sportivi.

Alla famiglia è giunto anche il messaggio di cordoglio del provveditore agli studi Leon Zingales, che ha ricordato lo studente e la sua passione per lo sport. «La scomparsa tragica e improvvisa del giovane Cesare Bonvegna ci lascia tutti attoniti e profondamente addolorati», ha dichiarato Zingales.

Il provveditore ha espresso vicinanza ai familiari, agli amici e alla comunità scolastica, sottolineando che «la scuola non dimenticherà Cesare e continuerà a custodirne il ricordo».

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