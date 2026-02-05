Prevenzione dei rischi web: al via l’iniziativa “Sentinelle Digitali”

Il Codacons ha avviato l’iniziativa “Sentinelle Digitali”, un progetto di informazione e formazione rivolto ai cittadini con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione dei rischi online e favorire un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. L’iniziativa rientra nel progetto di educazione digitale Digitalmentis e si colloca all’interno della campagna della Regione Siciliana “Digito a tutte l’età”, proseguendo e ampliando le attività formative già realizzate sul territorio.

Il programma prevede percorsi formativi dedicati, finalizzati a fornire strumenti pratici per riconoscere e prevenire truffe online, tentativi di phishing, furti di identità digitale, violazioni della privacy e altri rischi legati all’uso quotidiano di Internet, dei social network e dei servizi digitali. Le attività sono pensate per un pubblico eterogeneo e mirano a rafforzare le competenze digitali dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più esposte alle criticità del web.

Le Sentinelle Digitali sono concepite come una rete di cittadini informati che, senza sostituirsi alle autorità competenti, contribuiscono alla diffusione di buone pratiche digitali e alla prevenzione dei raggiri, favorendo una maggiore tutela degli utenti e dei consumatori. Il progetto punta a incrementare la consapevolezza sui comportamenti corretti da adottare online e sui principali strumenti di protezione disponibili.

Il percorso formativo è curato da Alberto Tanasi, dirigente Codacons Giovani e facilitatore digitale, che accompagnerà i partecipanti in un processo di apprendimento accessibile e orientato alla concretezza. Con “Sentinelle Digitali”, il Codacons intende sostenere lo sviluppo di una cittadinanza digitale più informata e attenta alla tutela dei diritti nell’ambiente online.

