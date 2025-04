Sara uccisa da un collega, il movente sarebbe di natura sentimentale

Nel pomeriggio del 31 marzo 2025, alle ore 17:00, i Carabinieri sono intervenuti in viale Gazzi a Messina, in prossimità di un distributore di carburanti situato nelle vicinanze dello stadio “Giovanni Celeste”, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112. Sul posto è stata soccorsa una giovane donna, Sara Campanella, 22 anni, originaria di Misilmeri (PA) e iscritta al corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico presso il Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina. La studentessa è stata accoltellata al collo e alla scapola da un giovane che, dopo l’aggressione, si è dato alla fuga.

Le condizioni della vittima sono apparse subito critiche, rendendo necessario il trasporto d’urgenza, in codice rosso, presso il medesimo Policlinico, dove è deceduta poco dopo.

Le indagini, avviate tempestivamente dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno previsto l’acquisizione di testimonianze e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, al fine di identificare e localizzare l’autore del fatto.

Le attività investigative hanno condotto all’individuazione di Stefano Argentino, 27 anni, residente a Noto (SR) e anch’egli studente nella medesima facoltà della vittima. Il sospettato è stato rintracciato con il supporto del Comando Provinciale di Siracusa, presso un’abitazione del suo comune di residenza, e successivamente trasferito presso la Compagnia Carabinieri di Messina Sud.

In seguito ai primi accertamenti, nei suoi confronti è stato emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto per “omicidio”. La ricostruzione iniziale dei fatti suggerisce che l’uomo avrebbe seguito la vittima fino al luogo dell’aggressione, dove, a seguito di un alterco, l’avrebbe colpita mortalmente.

Come si legge nel comunicato dei Carabinieri gli accertamenti indicano che il movente sarebbe di natura sentimentale, legato a un interesse non ricambiato nei confronti della giovane.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁