I tre cacciatori si sono sparati tra di loro, ma c’è sempre il quarto uomo

Proseguono le indagini sulla morte dei tre cacciatori trovati senza vita nei boschi di contrada Caristia, nel territorio di Montagnareale. Gli accertamenti giudiziari, coordinati dalla Procura di Patti, stanno delineando uno scenario complesso che contempla l’ipotesi di una lite degenerata in uno scontro a fuoco, con il possibile coinvolgimento di una quarta persona.

La restituzione delle salme alle famiglie, inizialmente autorizzata, è stata sospesa nelle scorse ore. Il procuratore capo di Patti Angelo Cavallo e la sostituta procuratrice Roberta Ampolo hanno disposto un approfondimento degli esami già effettuati. In particolare, sarà eseguita la dattiloscopia, ritenuta “un passaggio essenziale per accertare chi abbia materialmente utilizzato le armi”. Solo al termine di questo ulteriore accertamento i corpi potranno essere consegnati per la celebrazione dei funerali.

Le autopsie, eseguite dai medici legali Alessio Asmundo e Giovanni Andò, hanno tuttavia già fornito alcuni elementi. È stato escluso che i tre uomini si conoscessero prima dell’incontro avvenuto la mattina del 28 gennaio e che qualcuno sia stato colpito alle spalle o si sia tolto la vita. Tutti i colpi risultano esplosi frontalmente.

Secondo quanto emerso, nel corpo dei due fratelli Pino sarebbero stati rinvenuti proiettili dello stesso calibro, compatibili con una sola arma. L’ultimo a perdere la vita sarebbe stato Devis Pino, raggiunto da due fucilate, una delle quali esplosa a distanza ravvicinata. Questo elemento ha rafforzato l’ipotesi della presenza di “un ulteriore soggetto intervenuto nella fase finale”.

Resta sotto esame la posizione di un amico di Antonio Gatani, che ha riferito ai Carabinieri di averlo accompagnato nei pressi del bosco per poi allontanarsi. La sua versione è oggetto di verifiche, anche attraverso l’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche agganciate nell’area quella mattina.

👁 Articolo letto 1.144 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.