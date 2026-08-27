“La Violenza Infinita”, appuntamento il 5 settembre a Piraino

Si terrà sabato 5 settembre 2026, alle 18.30, nel salone del Residence Principi Denti di via Roma 83, a Piraino, l’incontro dal titolo “La Violenza Infinita”, dedicato a una riflessione sulle pubblicazioni tematiche dell’Armando Siciliano Editore.

L’iniziativa prenderà in esame diversi aspetti legati alla violenza e alle sue implicazioni nella società, attraverso alcuni dei volumi pubblicati dalla casa editrice. Al centro dell’appuntamento saranno temi quali la condizione femminile, il femminicidio, la mafia, l’omofobia e, più in generale, le dinamiche sociali e culturali connesse ai fenomeni affrontati nelle opere proposte.

Tra i libri richiamati nella locandina dell’evento figura “Sandy – Cronaca di un femminicidio in corso”, scritto da Alexandra Elena Maclean Medenny e pubblicato da Armando Siciliano Editore. Il volume rientra nel percorso editoriale attorno al quale sarà sviluppato il confronto previsto durante la serata.

All’incontro interverranno Carlo Amato, Giuseppe Gembillo, Marcello Mollica, Graziella Romano, Raffaella Ventura e Annamaria Passaseo, insieme all’editore. I partecipanti affronteranno i diversi argomenti partendo dalle pubblicazioni presentate e dai temi sociali e culturali ai quali sono dedicate.

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