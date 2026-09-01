Inferno 2026, alle Gole dell’Alcantara verso l’ultima replica

L’edizione 2026 di “Inferno” alle Gole dell’Alcantara si avvia verso le ultime rappresentazioni, con la replica conclusiva in programma domenica 6 settembre alle 22. Lo spettacolo, prodotto da Buongiorno Sicilia con drammaturgia e regia di Giovanni Anfuso, ha registrato il tutto esaurito nelle vendite online.

La giornalista de La Sicilia Carmen Greco ha sottolineato il ruolo determinante del luogo nella rappresentazione: «Ti senti davvero dentro un poema, in questo caso la Divina Commedia: oltre agli attori e al cast, è protagonista la Natura stessa». Un aspetto evidenziato anche dal fotografo e documentarista Giuseppe Mazzola, secondo il quale «qui la Natura non è scenografia, ma è parte dell’opera».

Liliana Randi interpreta una turista che, durante la visita alle Gole, viene proiettata nell’Inferno dantesco fino a identificarsi con Beatrice. Dante ha invece il volto di Luigi Nicotra, mentre Salvo Piro veste i panni di Virgilio. Nel cast figurano inoltre Davide Sbrogiò, Giovanna Mangiù, Ivan Giambirtone, William Caruso, Federico Fiorenza, Davide Pandolfo e Peter Passalacqua.

Gloria Trischitta, alla terza partecipazione allo spettacolo, ha raccontato l’impegno richiesto dal ruolo della Dannata, interpretato muovendosi tra i sassi e l’acqua del fiume. Franco Sciacca, attore siciliano arrivato da Roma per assistere alla rappresentazione, ha definito lo spettacolo «fantastico», aggiungendo: «Mi è tornata voglia di ripassare il poema».

Le coreografie sono firmate da Fia Distefano, i costumi da Riccardo Cappello, gli elementi scenici da Silver Ruggeri e le luci da Davide La Colla. Nonostante il sold out online, restano disponibili alcuni posti riservati da Buongiorno Sicilia al botteghino delle Gole, prenotabili anche tramite WhatsApp al 347 6380512. – Foto Giuseppe Mazzola.

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