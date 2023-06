Scoperti lavoratori in nero in un studio odontoiatrico ad Avola

I Finanzieri di Siracusa scoprono lavoratori irregolari in uno studio odontoiatrico. Il controllo fa parte di un dispositivo più ampio contro il lavoro nero. Irregolarità nella retribuzione sono state riscontrate e il datore di lavoro è stato multato.

Nell’ambito di controlli per contrastare il lavoro nero, i finanzieri di Siracusa hanno individuato lavoratori irregolari presso uno studio odontoiatrico ad Avola. Le operazioni fanno parte di un dispositivo di controllo economico ordinato dal Comandante Provinciale di Siracusa, Colonnello Lucio Vaccaro.

Uno dei dipendenti è stato assunto in nero per 251 giorni, mentre il secondo ha avuto un rapporto di lavoro irregolare. Durante l’ispezione, sono state riscontrate anche irregolarità nella retribuzione, con pagamenti in contanti che non permettevano la tracciabilità degli stipendi. Il datore di lavoro è stato multato con 225.667,10 euro.

