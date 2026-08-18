📽 Brolo, Nino Ricciardello interviene sul futuro dell’area di Carrubera
Prosegue a Brolo il confronto sul futuro dell’area di via Carrubera, nei pressi della villa comunale, dopo l’approvazione da parte della Giunta dell’accordo con i proprietari del terreno di circa 2.350 metri quadrati. L’intesa prevede la trasformazione urbanistica da “zona bianca”, destinata a verde pubblico, a zona “B1” di completamento residenziale.
Sul tema interviene Nino Ricciardello, già presidente del Consiglio comunale di Brolo, che riconosce la legittimità delle diverse posizioni emerse nel dibattito. Secondo Ricciardello, Carrubera rappresenta «l’ultima area inedificata sotto il castello» e appare comprensibile la richiesta di mantenerla libera da nuove costruzioni, destinandola alla fruizione collettiva e incrementando eventualmente gli spazi verdi.
Allo stesso tempo, l’ex presidente del Consiglio ritiene legittime le aspettative della famiglia Garofolo, proprietaria dell’area, sottolineandone il diritto a valorizzare un bene di rilevante valore patrimoniale. Ricciardello riconosce inoltre le ragioni dell’amministrazione, che attraverso l’accordo ha individuato una soluzione per superare l’attuale situazione urbanistica.
La proposta avanzata punta però a una diversa soluzione: mantenere la destinazione dell’area a servizio della collettività attraverso l’acquisto da parte dell’ente pubblico. «È giusto che resti un’attrezzatura collettiva, ma è giusto che quell’area venga pagata ai proprietari per quello che vale», afferma Ricciardello, escludendo l’ipotesi di un esproprio a valori inferiori a quelli di mercato.
Secondo l’ex presidente, l’acquisizione consentirebbe di tutelare gli interessi della proprietà e, contemporaneamente, di preservare Carrubera dalla nuova edificazione. «Si acquisti quell’area pagandola il giusto e si lasci al servizio della collettività», conclude. – Nel video tutti i dettagli.
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