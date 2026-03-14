Screening tumori della pelle per i donatori AVIS a Sant’Angelo

Si è tenuta nella mattinata odierna, nei locali della sede dell’AVIS di Sant’Angelo, una giornata dedicata allo screening dei tumori cutanei rivolta ai donatori dell’associazione. Le visite dermatologiche sono state effettuate dal dottor Mario Giuliano nell’ambito di un’iniziativa finalizzata alla prevenzione e alla tutela della salute dei donatori.

L’iniziativa è stata promossa dall’AVIS Sant’Angelo, guidata da Antonio Pintaudi, in collaborazione con la Rete Civica della Salute, coordinata nella provincia di Messina da Marisa Briguglio. Nel corso della mattinata sono stati eseguiti complessivamente quindici controlli dermatologici destinati ai soci donatori.

L’attività rientra nel percorso di prevenzione sanitaria dedicato ai donatori AVIS, un progetto avviato oltre dieci anni fa dall’allora presidente Mario Pintaudi, scomparso negli anni scorsi. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la diagnosi precoce delle patologie cutanee e promuovere una maggiore attenzione alla prevenzione.

Gli organizzatori hanno sottolineato come la promozione della prevenzione rappresenti uno strumento utile per sostenere il benessere individuale e quello della comunità. In questa prospettiva è prevista la prosecuzione dell’attività nei prossimi mesi con ulteriori appuntamenti sanitari, resi possibili dalla disponibilità di medici e professionisti che collaborano con l’associazione.

Alla giornata di screening hanno preso parte, oltre al dermatologo Mario Giuliano, il presidente dell’AVIS Sant’Angelo Antonio Pintaudi e la coordinatrice provinciale della Rete Civica della Salute Marisa Briguglio. Presenti anche alcuni componenti dello staff operativo dell’associazione: Michela Palazzolo, Stefania Perdicucci e Stefania Fiorentino.

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