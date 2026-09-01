Anno scolastico al via, il saluto del Provveditore Leon Zingales

Il nuovo anno scolastico si apre nella provincia di Messina con il messaggio rivolto dal Provveditore agli Studi, professor Leon Zingales, a dirigenti scolastici, docenti, Dsga, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, studenti e famiglie.

Nel suo intervento Zingales ha richiamato, in particolare, il lavoro svolto dagli uffici durante il mese di agosto per completare le procedure relative al personale docente. Entro il 31 agosto sono stati definiti 1.296 movimenti tra assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, ai quali si aggiungono 1.791 nomine dalle GPS. Secondo quanto comunicato dal Provveditore, le operazioni consentono di iniziare il nuovo anno con tutti i docenti in classe dal primo settembre, garantendo stabilità e continuità didattica agli studenti.

Nel messaggio viene inoltre sottolineato il ruolo della scuola non soltanto come luogo di trasmissione di conoscenze e competenze, ma anche come spazio dedicato alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni.

Agli studenti Zingales rivolge l’invito a vivere il percorso scolastico con curiosità e coraggio, «senza paura di fare domande o di sbagliare», mentre alle famiglie chiede di consolidare il patto educativo con le istituzioni scolastiche.

Un ringraziamento viene rivolto anche a dirigenti, docenti, Dsga e personale Ata per l’attività svolta quotidianamente. L’auspicio conclusivo è che il nuovo anno possa consentire di valorizzare ogni talento, evitando che qualcuno rimanga indietro: «Che sia per tutti voi un viaggio straordinario e un anno sereno».

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