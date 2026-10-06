Corruzione alla Regione, l’Antimafia avvia un’indagine conoscitiva

La Commissione regionale Antimafia avvierà un’indagine conoscitiva sui recenti episodi di presunta corruzione emersi nell’ambito dell’amministrazione della Regione Siciliana. L’organismo, presieduto da Antonello Cracolici, intende approfondire il quadro complessivo e verificare l’efficacia dei sistemi adottati sul fronte della prevenzione, dei controlli e della trasparenza.

L’attività della Commissione prenderà il via attraverso un ciclo di audizioni che coinvolgerà i vertici politici e amministrativi regionali. Il primo a essere ascoltato sarà il presidente della Regione Renato Schifani. La data dell’incontro sarà concordata nei prossimi giorni. Successivamente toccherà agli assessori e ai dirigenti generali dei settori dell’amministrazione interessati dagli approfondimenti.

La Commissione ha inoltre previsto l’audizione del responsabile regionale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con l’obiettivo di acquisire elementi sulle procedure e sui presidi attualmente utilizzati per garantire correttezza e trasparenza nell’attività amministrativa.

L’iniziativa si inserisce in una fase segnata da nuove vicende giudiziarie che interessano l’amministrazione regionale. Tra queste figura l’inchiesta della Procura di Palermo che coinvolge Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione ed ex consigliere giuridico di Schifani. Nei suoi confronti i magistrati hanno chiesto una misura cautelare nell’ambito di un procedimento nel quale viene ipotizzato il reato di corruzione. Armao ha respinto le accuse, sostenendo che avrà modo di dimostrarne l’infondatezza.

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