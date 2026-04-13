Messina Volley supera Futura al tie-break e conquista il secondo posto

Il Messina Volley si impone al tie-break sulla Futura Volley Santa Teresa nella gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie C femminile, disputata al “PalaRescifina” davanti a un pubblico numeroso. Il successo consente alla formazione guidata da Marcela Nielsen di raggiungere il secondo posto in classifica, agganciando proprio la squadra jonica allenata da Alessandro Prestipino, insieme alla Polisportiva Nino Romano.

L’avvio è favorevole alle padrone di casa, che costruiscono rapidamente un ampio margine grazie ai contributi di Nielsen, Rebecca La Spada, Giulia Mondello e Barbora Basile, chiudendo il primo set sul 25-14. Anche il secondo parziale vede il Messina mantenere il controllo, nonostante un tentativo di rimonta ospite nel finale, con il set chiuso sul 25-22.

La Futura Volley reagisce nel terzo set, trovando continuità con Giulia Costa, Alessandra Iacona e Viktoria Polozhevets, fino al netto 14-25. Il quarto parziale segue un copione simile, con le joniche avanti per lunghi tratti e capaci di pareggiare i conti sul 22-25.

Nel tie-break il Messina Volley parte con decisione, ma la formazione ospite riesce a ricucire fino all’11-11. Nel finale, le peloritane ritrovano lucidità e chiudono l’incontro 15-12 grazie ai punti decisivi di Basile e La Spada.

“Siamo contentissime di questa vittoria – afferma Marcela Nielsen – una partita complicata e divertente da giocare. Nel quinto set siamo rimaste lucide”.

“È stata una gara molto intensa – dichiara il libero Miriam Colombrita – abbiamo lavorato bene in settimana e si è visto. Nel tie-break abbiamo fatto la differenza come squadra”.

Messina Volley – Futura Volley Santa Teresa 3-2 (25-14; 25-22; 14-25; 22-25; 15-12)

Messina Volley: Bisicchia, Laganà (Cap.) 2, Mondello 13, Ignoto, Basile 14, Nielsen 19, Arena M. n.e., Runci n.e., Arena S. n.e., Cuzzola 10, La Spada 6, Colombrita (Lib. 1). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Futura Volley Santa Teresa: Camelia 2, Cannata (Cap.) n.e., Costa 21, Di Bartolo n.e., Garufi n.e., Iacona 17, Lupica, Mangano 3, Manservisi 4, Marzo n.e., Polozhevets 10, Zeffirio n.e., Billa (Lib. 1), Moschella (Lib. 2). All. Prestipino.

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