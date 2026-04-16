Sicurezza stradale a Patti: nuova Zona 30 nella frazione di Mongiove

La Città Metropolitana di Messina ha disposto l’introduzione del limite di velocità di 30 chilometri orari lungo la Strada Provinciale 118, nel tratto che attraversa la frazione di Mongiove, nel territorio di Patti. L’intervento è finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza e a migliorare le condizioni di vivibilità per residenti e frequentatori dell’area.

Negli ultimi anni Mongiove ha registrato una presenza stabile di persone durante tutto l’arco dell’anno, superando la tradizionale dimensione stagionale. Tale evoluzione ha reso necessario un adeguamento delle regole di circolazione per garantire una convivenza più equilibrata tra traffico veicolare e mobilità pedonale e ciclabile.

La conformazione della SP 118, caratterizzata da carreggiate ridotte, accessi privati numerosi e frequenti attraversamenti pedonali, impone condizioni di maggiore prudenza alla guida. In questo contesto, la limitazione della velocità è ritenuta uno strumento idoneo a contenere il rischio di sinistri e a favorire una fruizione più sicura dello spazio pubblico.

Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di interventi orientati alla sostenibilità urbana e alla tutela della qualità ambientale. La riduzione della velocità contribuisce infatti a contenere l’inquinamento acustico e a rendere le strade più accessibili per le utenze deboli.

La nuova regolamentazione sarà segnalata lungo l’intero tratto interessato. L’ente invita gli utenti della strada al rispetto delle disposizioni, sottolineando l’importanza della collaborazione per garantire condizioni di sicurezza e vivibilità più elevate nel borgo.

👁 Articolo letto 331 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.