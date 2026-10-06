Tensione in Forza Italia, Schifani: «Valuto le decisioni da assumere»

Si apre una fase di forte tensione politica all’interno di Forza Italia in Sicilia dopo le dichiarazioni del commissario regionale Nino Minardo e gli sviluppi dell’inchiesta che coinvolge Gaetano Armao. Il presidente della Regione Renato Schifani, dopo avere smentito le voci sulle proprie dimissioni, ha annunciato nuove valutazioni sul futuro.

«Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Minardo. In queste ore sto valutando, con senso di responsabilità, le decisioni da assumere, che comunicherò a breve», ha dichiarato Schifani. La presa di posizione arriva dopo la riunione dei segretari provinciali di Forza Italia, durante la quale Minardo ha indicato la necessità di «un atto di responsabilità politica, un cambiamento netto e una proposta politica completamente nuova».

Il confronto interno al partito si inserisce nel quadro dell’inchiesta della Procura di Palermo che vede coinvolto Gaetano Armao, per il quale è stata avanzata una richiesta di arresto per corruzione. Le contestazioni riguardano il periodo in cui Armao guidava la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione siciliana. Dopo avere appreso dell’indagine, Armao si è dimesso dall’incarico di consigliere giuridico del governatore.

Schifani aveva richiamato il principio della presunzione di non colpevolezza, sottolineando la distinzione tra l’inchiesta e l’attività dell’esecutivo regionale. Minardo ha successivamente ribadito la richiesta di cambiamento, sostenendo che le vicende giudiziarie non debbano offuscare l’azione svolta dal governo regionale.

Nel frattempo, la Commissione regionale Antimafia ha annunciato l’avvio di un’indagine conoscitiva sui recenti episodi di presunta corruzione emersi nell’amministrazione regionale. Tra le prime audizioni previste figura quella dello stesso presidente Schifani.

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