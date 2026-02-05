Coordinatori infermieristici, Cisl Fp chiede rispetto del CCNL

La Cisl Fp Messina interviene sulla gestione del personale del Policlinico Universitario Gaetano Martino, sollecitando l’adozione di procedure trasparenti e il rispetto delle norme contrattuali. In una nota congiunta, il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri, il dirigente responsabile del dipartimento Policlinico Universitario Salvatore Feliciotto e il segretario aziendale Nino Ferrera evidenziano criticità amministrative e organizzative ritenute ricorrenti.

Secondo quanto riportato dai rappresentanti sindacali, la gestione sarebbe caratterizzata da incertezza procedurale e da atti amministrativi avviati e conclusi senza un quadro chiaro. Vengono inoltre segnalate situazioni di sospensione di dirigenti seguite dall’assegnazione di incarichi apicali potenzialmente incompatibili, oltre a una gestione ritenuta confusa delle mobilità interne del personale. Il sindacato richiama anche la mancata stabilizzazione di alcune figure, l’assenza di definizione dei DEP 2025 e il ritardo nella procedura di selezione dei coordinatori infermieristici.

Su quest’ultimo punto, la Cisl Fp Messina sottolinea che il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede una durata quinquennale dell’incarico e non triennale, chiedendo pertanto la conferma degli incarichi in essere e il recupero delle indennità che, a loro giudizio, sarebbero state negate in difformità alle previsioni contrattuali.

Nel documento, i vertici sindacali chiedono inoltre lo scorrimento della graduatoria dei dirigenti amministrativi vincitori di concorso pubblico e l’adozione di comportamenti improntati alla massima trasparenza. In assenza di riscontri, la Cisl Fp Messina annuncia la possibilità di procedere con una denuncia per condotta antisindacale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Policlinico Universitario Gaetano Martino.

