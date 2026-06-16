Antoci frena sulle Regionali: «Non è il momento dei nomi»

Il nome di Giuseppe Antoci continua a circolare tra le possibili candidature alla Presidenza della Regione Siciliana, ma l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle evita di alimentare le indiscrezioni e preferisce mantenere una posizione prudente. Le valutazioni politiche restano infatti legate a scenari ancora incerti, caratterizzati dalle ipotesi di un possibile anticipo delle elezioni nazionali nella primavera del prossimo anno e da un eventuale accorpamento con le Regionali in Sicilia.

A margine della riunione della commissione politica dell’Assemblea parlamentare dell’Unione del Mediterraneo, svoltasi nei giorni scorsi a Sala d’Ercole e da lui presieduta, Antoci ha scelto di non entrare nel merito delle indiscrezioni che lo indicano tra i possibili candidati alla guida della Regione.

«Io sto benissimo a Bruxelles e ho tanto da fare», ha dichiarato, evitando di confermare o smentire una possibile discesa in campo. L’attenzione dell’eurodeputato si è concentrata invece sulla costruzione di un fronte politico alternativo all’attuale maggioranza regionale.

Secondo Antoci, la priorità non riguarda la scelta dei nomi, ma la definizione di un progetto condiviso. «Il campo progressista saprà unirsi ancora una volta in questa bellissima terra per pensare di vincere anche qui unito come ha fatto altrove. I nomi non servono in questo momento, il tema della coalizione riguarda soprattutto i programmi e cosa serve per rilanciare una terra bellissima come la nostra», ha affermato.

L’ex presidente del Parco dei Nebrodi ha inoltre richiamato il lavoro svolto nelle istituzioni europee sul fronte della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. «In commissione giustizia abbiamo portato a casa risultati importantissimi», ha spiegato, citando la direttiva anticorruzione e la proposta normativa sul crimine organizzato transnazionale che approderà al Parlamento Europeo nel prossimo autunno.

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