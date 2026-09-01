Expo Oliveri conclude la XXI edizione, programmazione verso il 2027

Si è conclusa il 31 agosto la XXI edizione di Expo Oliveri, manifestazione che per 38 giorni ha riunito imprese, artigiani, produzioni locali, enogastronomia, servizi e intrattenimento negli spazi del Campo Sportivo Comunale.

La fiera, inaugurata il 25 luglio, ha ospitato oltre 130 espositori distribuiti su un’area superiore agli 8 mila metri quadrati. Per più di cinque settimane gli operatori hanno avuto la possibilità di presentare direttamente al pubblico prodotti e attività, sviluppando contatti e relazioni commerciali.

La presenza dei visitatori si è mantenuta durante l’intero periodo della manifestazione, con una maggiore affluenza registrata il 15 agosto, quando il Campo Sportivo Comunale ha accolto un flusso continuo di persone nelle diverse aree espositive.

Giunta alla ventunesima edizione, Expo Oliveri ha mantenuto la propria impostazione fieristica affiancando alla componente commerciale la promozione dell’artigianato, delle produzioni locali e dell’enogastronomia siciliana. La manifestazione si è inoltre inserita nel calendario estivo del comprensorio tirrenico, frequentato nei mesi estivi da visitatori provenienti da diverse zone della Sicilia e da altre regioni.

«Dietro ogni edizione c’è un lavoro che comincia molto prima dell’apertura dei cancelli», ha dichiarato Giusy D’Amico di Eurofiere srl, organizzatrice dell’evento, ringraziando espositori, pubblico, Amministrazione comunale, istituzioni, Forze dell’Ordine e quanti hanno collaborato.

«Ventuno edizioni rappresentano una responsabilità: quella di continuare a crescere e a rinnovarci. Chiudiamo il 2026 con soddisfazione e con lo sguardo già rivolto alla prossima edizione», ha aggiunto D’Amico.

L’organizzazione ha già avviato la programmazione della XXII edizione, prevista nel 2027, con l’obiettivo di consolidare la formula e introdurre nuove proposte per espositori e visitatori.

👁 Articolo letto 320 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.