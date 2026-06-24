Caso Spadafora, il PD chiede chiarezza e trasparenza

Il Partito Democratico della provincia di Messina ha diffuso una nota in merito alla misura cautelare eseguita nei confronti del sindaco di Spadafora e di altre persone coinvolte in un’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che ipotizza reati ritenuti di particolare rilevanza.

Nel documento, il segretario provinciale Armando Hyerace evidenzia la necessità di mantenere il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento e del principio di presunzione di innocenza, sottolineando al contempo la rilevanza delle contestazioni formulate dagli investigatori. Secondo il Partito Democratico, qualora le accuse trovassero conferma nel corso dell’iter giudiziario, emergerebbe un quadro capace di incidere profondamente sul rapporto tra istituzioni, politica e rispetto della legalità.

La nota richiama inoltre l’attenzione sul valore della trasparenza e della tempestività degli accertamenti. In presenza di ipotesi che riguardano possibili interferenze mafiose nella gestione della vita pubblica e amministrativa, viene evidenziata l’importanza di accertare i fatti in modo chiaro e completo, al fine di preservare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche.

Il messaggio si rivolge anche alla comunità di Spadafora, invitata a confidare nell’operato dello Stato e degli organismi preposti all’accertamento delle responsabilità. Il chiarimento della vicenda, secondo quanto espresso dal partito, rappresenta uno strumento essenziale per garantire la continuità dell’azione amministrativa nel rispetto dell’interesse collettivo.

Nella dichiarazione viene infine ribadita la fiducia nei confronti della magistratura e delle forze dell’ordine. Il contrasto alle organizzazioni mafiose e ai fenomeni corruttivi viene indicato come una priorità che coinvolge non soltanto gli organi giudiziari, ma anche la politica, le istituzioni e l’intera società civile, attraverso strumenti di vigilanza, trasparenza e partecipazione democratica.

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