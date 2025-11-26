Spatari sul sequestro a Cuzzocrea: fiducia nella magistratura

La rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, ha diffuso una nota dopo il provvedimento di sequestro disposto nei confronti dell’ex rettore Salvatore Cuzzocrea. La dirigente sottolinea di aver «preso atto delle decisioni dell’autorità giudiziaria» e ribadisce che, «ferma restando la presunzione di non colpevolezza», l’Ateneo garantisce «piena fiducia nella magistratura e totale collaborazione per ogni eventuale richiesta».

Il caso giudiziario che coinvolge l’ex vertice dell’Ateneo costituisce un nuovo capitolo di una vicenda che negli ultimi mesi ha nuovamente posto l’istituzione sotto l’attenzione pubblica. In questo contesto, Spatari richiama il percorso intrapreso dall’attuale governance, che insiste sul rispetto delle norme e sulla necessità di consolidare un assetto amministrativo improntato alla trasparenza. La rettrice afferma di essere impegnata a guidare l’Università «nel rigoroso rispetto della legalità, della correttezza amministrativa e dei principi che orientano il servizio alla comunità accademica e al territorio».

Spatari richiama inoltre le misure introdotte dopo il suo insediamento, con un rafforzamento delle procedure interne relative agli acquisti, compresi quelli effettuati attraverso fondi destinati alla ricerca scientifica. La rettrice sottolinea che tali interventi sono stati predisposti per garantire maggiore tracciabilità, criteri più stringenti e una rotazione più ampia degli operatori economici, con l’obiettivo dichiarato di superare gli standard previsti dalla normativa vigente.

La nota si inserisce nelle comunicazioni istituzionali diffuse nelle ultime settimane, in un contesto caratterizzato dall’evolversi delle attività investigative che coinvolgono l’ex rettore.

👁 Articolo letto 243 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.