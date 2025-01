Iacolino denuncia criticità gestionali all’ospedale “Villa Sofia”

Il dirigente generale della Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, ha trasmesso una relazione riservata al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a seguito di un sopralluogo effettuato presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo. La visita è stata motivata dalle numerose segnalazioni di criticità avanzate da pazienti e familiari di persone ricoverate.

Nella relazione, Iacolino evidenzia significative problematiche nell’Area di Emergenza, citando spazi inadeguati e una grave carenza di personale, soprattutto medico. Tali difficoltà risultano particolarmente critiche in considerazione del ruolo dell’ospedale come centro di riferimento per la Traumatologia nella Sicilia Occidentale. Secondo il dirigente, le carenze attuali configurerebbero “profili di concorrente responsabilità gestionale”, sollevando interrogativi sull’efficacia dell’amministrazione ospedaliera.

In particolare, il documento riporta la presenza di 50 pazienti su barelle, inclusi quelli nel Pronto Soccorso, e di 15 ricoverati con fratture in attesa di interventi chirurgici. La situazione appare particolarmente grave nei reparti di Ortopedia e Medicina, descritti come “gravemente deficitari”. Iacolino, pur riconoscendo l’impegno del personale sanitario, punta il dito sulle lacune organizzative della struttura.

Il 2 gennaio, il presidente Schifani ha visitato personalmente l’ospedale, convocando successivamente i vertici dell’Azienda Ospedaliera a Palazzo d’Orleans per un incontro. Dopo un colloquio di circa quindici minuti con il direttore amministrativo Luigi Guadagnino e il direttore sanitario Aroldo Rizzo, quest’ultimo ha rassegnato le dimissioni. La vicenda mette in luce problematiche gestionali di rilievo nell’ambito della sanità pubblica regionale.

