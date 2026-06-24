Zen, fiamme all’esterno del Bar Cherì dopo le recenti minacce

Un nuovo episodio intimidatorio ha colpito il Bar Cherì, attività commerciale situata nel quartiere Zen di Palermo. Nelle ultime ore alcuni giovani hanno appiccato un incendio ai gruppi esterni degli impianti di climatizzazione del locale, provocando danni circoscritti alla parte esterna della struttura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata. Presenti anche gli agenti della Polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Nell’ambito delle indagini, gli investigatori hanno acquisito le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, al fine di verificare la dinamica dei fatti e identificare gli autori del gesto.

L’episodio si inserisce in una serie di atti che hanno recentemente interessato l’esercizio commerciale. Nei giorni precedenti, infatti, davanti al bar erano state rinvenute alcune bottiglie contenenti benzina insieme a una richiesta estorsiva di 5 mila euro. In un’altra circostanza, un petardo era stato fatto esplodere nelle vicinanze dell’attività, causando danni alla parte esterna del locale.

Gli investigatori stanno valutando eventuali collegamenti tra i diversi episodi verificatisi nelle ultime settimane. Le verifiche proseguono attraverso l’analisi delle immagini raccolte e degli elementi acquisiti durante i sopralluoghi effettuati dalle forze dell’ordine.

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