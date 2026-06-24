Patti, appalto da 1,1 milioni per consolidare via Aldo Moro

Prende forma l’intervento destinato alla stabilizzazione dell’area di via Aldo Moro, a Patti, nel Messinese. La Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, coordinata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha concluso le procedure di affidamento dei lavori che interesseranno la zona abitata di contrada San Giovanni.

L’esecuzione delle opere è stata affidata, attraverso le procedure curate dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, a un raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Patriarca Group srl di Comiso. L’appalto è stato assegnato per un importo di circa 1,1 milioni di euro, grazie a un ribasso d’asta pari al 30,9 per cento.

L’intervento punta a risolvere una situazione che si protrae da tempo in un’area classificata con livello di pericolosità P3 e rischio R4. Le opere consentiranno di mettere in sicurezza sia gli edifici dello Iacp collocati sul versante a valle sia numerose abitazioni private presenti sul lato monte, interessate da lesioni ai muri perimetrali provocate dai movimenti del terreno ancora in atto.

Il progetto prevede una serie di interventi strutturali e idraulici finalizzati alla mitigazione del rischio e al recupero delle condizioni di sicurezza dell’intera zona. Saranno inoltre demolite e ricostruite le infrastrutture che risultano compromesse dagli effetti del dissesto.

Le criticità del versante sono evidenti anche lungo la rete viaria e nei muri di sostegno, interessati da deformazioni e cedimenti dovuti al progressivo scivolamento del terreno. Tra le opere programmate figurano il rifacimento della carreggiata e dei marciapiedi danneggiati, oltre alla realizzazione di tre paratie di differenti dimensioni, tutte completate da cordoli di coronamento.

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