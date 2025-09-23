Campo accusa Schifani: “Tenore di vita da nababbo e briciole ai siciliani”

Alla vigilia della discussione della manovra quater all’Assemblea regionale siciliana, la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Campo ha sollevato critiche nei confronti del presidente della Regione, Renato Schifani, accusandolo di spese eccessive a fronte di risorse ridotte per i cittadini in difficoltà economiche.

“Per il presidente della Regione un tenore di vita da nababbo, scandito da spese a tantissimi zeri, mentre per i siciliani le briciole e nemmeno quelle”, ha dichiarato Campo durante il suo intervento a Sala d’Ercole.

La parlamentare ha ricordato alcune voci di spesa a carico delle casse pubbliche: “Un televisore da 48 pollici pagato 7.000 euro, biglietti da visita per 2.300 euro, un toner da 2.000 euro, 4.000 euro di fioriere e 50.000 euro per le divise del personale di Palazzo d’Orléans”. Ha inoltre sottolineato l’aumento del personale del cerimoniale, passato in un anno da 28 a 124 unità.

Secondo Campo, a fronte di queste spese, le misure destinate ai nuclei più fragili sarebbero insufficienti. “Il cosiddetto reddito di povertà ha stanziato appena 30 milioni di euro, a fronte di oltre 100.000 domande presentate. Ne sono state accolte solo 11.000, con un contributo medio di 227 euro al mese”, ha affermato.

La deputata ha evidenziato la sproporzione tra le somme erogate e i costi sostenuti dalla Regione per trasferte istituzionali. “Una cifra che equivarrebbe a meno della metà del costo di una notte trascorsa in albergo dal presidente, spesso pagata oltre 500 euro”, ha aggiunto. Campo ha concluso denunciando l’assenza di ulteriori stanziamenti per il reddito di povertà, definito “una tantum” e non rinnovato.

