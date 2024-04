Pasquetta in Sicilia: sole e scampagnate nel lunedì dell’Angelo

Il lunedì dell’Angelo è stato caratterizzato dalla vivace tradizione delle scampagnate in Sicilia, nonostante le previsioni meteo incerte altrove in Italia. Il clima sopra la media, alimentato dal vento del Sahara, ha reso la giornata principalmente asciutta e soleggiata, con lievi velature che non hanno compromesso le grigliate e le gite fuori porta.

Molte persone hanno approfittato dell’occasione per organizzare scampagnate con parenti e amici, mentre altri hanno affollato parchi e aree pic-nic attrezzate con barbecue per gustare l’immancabile arrostita. A Catania, i boschi dell’Etna, in particolare la pineta dei Monti Rossi, sono stati meta di numerosi visitatori, con servizi attivati per prevenire l’abbandono dei rifiuti e far rispettare le norme del parco.

Anche a Palermo, il parco della Favorita è stato affollato da migliaia di persone desiderose di trascorrere una giornata all’aria aperta, nonostante il divieto di accendere fuochi. Le famiglie si sono sistemate nelle pinete e negli agrumeti per godersi il tradizionale banchetto pasquale.

