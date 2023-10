Il bonus Asilo Nido per famiglie numerose: chi ne avrà diritto

Il governo nazionale ha recentemente introdotto una misura di supporto alle famiglie numerose, che prevede un bonus per l’asilo nido di 3.600 euro a partire dal secondo figlio. Questa iniziativa, inclusa nella legge di Bilancio, ha l’obiettivo di promuovere la natalità e di alleviare il carico finanziario sulle famiglie che hanno più di un figlio a carico. Tuttavia, è importante notare che questa agevolazione avrà una durata limitata, essendo prevista solo per l’anno 2024, salvo eventuali proroghe.

Il finanziamento del bonus per l’asilo nido sarà concesso mensilmente, seguendo il modello degli attuali contributi. Per essere idonei a ricevere questo incentivo, nel nucleo familiare deve già esserci un altro figlio al di sotto dei sei anni. Questa condizione mira a garantire la gratuità dell’asilo nido a partire dal secondo figlio.

Attualmente, secondo i dati dell’INPS, le famiglie italiane spendono in media 10 mensilità da 260 euro ciascuna all’anno per l’asilo nido. Tuttavia, con l’introduzione dei nuovi importi del bonus nido per il secondo figlio, queste spese saranno completamente coperte.

Per quanto riguarda i dettagli del bonus asilo nido attualmente in vigore, occorre sottolineare che per i redditi compresi tra 25.000 e 40.000 euro di ISEE, l’importo annuale è di 2.500 euro per il singolo figlio, aumentando a 3.000 euro all’anno per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Nel caso di famiglie con un ISEE superiore a 40.000 euro annui, il bonus è di 1.500 euro all’anno. Tuttavia, va notato che queste cifre rimarranno invariate per il primo figlio.

© Riproduzione riservata.