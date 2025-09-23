Mafia, confisca beni per 50mila euro a esponente dei “Barcellonesi”

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina, con il supporto della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno eseguito un decreto di confisca di beni disposto dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di un esponente di vertice della criminalità organizzata barcellonese.

La misura patrimoniale era stata proposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina al termine di un’articolata indagine, coordinata dalla stessa Procura e delegata ai Carabinieri del Comando Provinciale, che nel febbraio 2022 aveva portato all’emissione di provvedimenti cautelari nei confronti di 86 soggetti, tra cui capi e affiliati della famiglia mafiosa dei “Barcellonesi”. Tra questi figurava anche l’attuale destinatario della confisca.

Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di evidenziare come l’uomo, già detenuto e condannato in secondo grado per associazione mafiosa, e la sua compagna avessero accumulato beni non giustificati dai redditi ufficialmente dichiarati.

Il provvedimento ha riguardato un immobile destinato ad attività commerciale, situato a Barcellona Pozzo di Gotto e stimato in circa 50.000 euro, ritenuto acquistato con proventi derivanti da attività illecite.

