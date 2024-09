XIV edizione di Festival NaxosLegge, successi e nuovi incontri culturali

Il Festival NaxosLegge, giunto alla XIV edizione, continua ad animare il panorama culturale siciliano con una serie di incontri e presentazioni di rilievo in diverse città, tra cui Messina, Giardini Naxos, Letojanni, Ragusa Ibla e Roma. Tra gli appuntamenti recenti di maggior successo, spicca la presentazione del libro “Puccini contro tutti” del maestro Beatrice Venezi, che si è tenuta presso la Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. L’incontro ha visto la partecipazione di Giuseppe Ramires, Presidente dell’Associazione V. Bellini, con il quale Venezi ha dialogato su vari temi legati alla figura del compositore Giacomo Puccini.

L’evento è stato aperto dagli interventi di Gianfranco Scoglio, Sovrintendente del Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro, Commissario Straordinario del Teatro, e Fulvia Toscano, Direttrice artistica di NaxosLegge, che ha svolto anche il ruolo di moderatrice. L’incontro ha riscosso grande successo, confermando il ruolo del Festival come punto di riferimento per la promozione culturale in Sicilia.

Il prossimo evento di rilievo si terrà mercoledì 25 settembre, alle ore 17:30, presso il Museo Regionale “Maria Accascina” di Messina. In questa occasione, lo scrittore e filosofo Marcello Veneziani presenterà il suo nuovo libro intitolato “L’amore necessario”. L’evento sarà introdotto dai saluti del Direttore del Museo e vedrà la partecipazione della giornalista Livia Di Vona e di Marco Spada, docente dell’Università di Messina. Anche in questo caso, la moderazione sarà affidata a Fulvia Toscano.

Nel suo ultimo lavoro, Veneziani affronta temi profondi legati alla condizione umana, esplorando la possibilità di superare il nichilismo e la solitudine per ritrovare un’esistenza in armonia con l’universo e con l’anima. L’incontro rappresenta un ulteriore momento di confronto su questioni esistenziali di grande rilevanza.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo