Sicilia, 35 milioni per le imprese agricole colpite dalla siccità

Un finanziamento complessivo di 35 milioni di euro è stato stanziato per sostenere le aziende agricole siciliane colpite dalla siccità. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha annunciato l’apertura delle domande relative alla misura 23 del Programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana, destinata a imprese impegnate nella coltivazione di agrumi, mandorlo, pistacchio e olivo.

Le risorse verranno suddivise tra i diversi comparti: 18 milioni di euro al settore agrumicolo, 11 milioni all’olivicolo e 6 milioni complessivi a quello del mandorlo e del pistacchio. L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha dichiarato: «Il governo Schifani è al fianco delle aziende agricole colpite da siccità con un aiuto concreto. Si tratta di finanziamenti corposi per comparti strategici in grado di dare uno slancio alla nostra economia».

La misura si rivolge agli operatori agricoli che hanno subito danni dovuti alla siccità verificatasi a partire dal 1° gennaio 2024, con conseguente riduzione delle produzioni. Le domande potranno essere inoltrate da oggi fino al 10 ottobre. Gli agricoltori dovranno avvalersi di un Centro autorizzato di assistenza agricola per la compilazione della modulistica necessaria, disponibile attraverso il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (www.sian.it).

Il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a sostenere comparti considerati strategici per l’economia agricola dell’isola, offrendo strumenti per fronteggiare gli effetti della crisi idrica che ha interessato ampie aree della Sicilia.

