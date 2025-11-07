“Profumi d’Autunno” Rassegna ad Altolia dedicata ai sapori locali

Sarà presentata oggi, venerdì 7 novembre alle ore 11, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca di Messina, l’edizione 2025 della manifestazione “Profumi d’Autunno”. Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco Federico Basile, l’assessora alle Politiche Scolastiche Liana Cannata e l’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, insieme al curatore del progetto Saverio Pugliatti, al presidente dell’Associazione culturale “Michele Trimarchi” Augusto Arrotta e al docente di Chimica degli Alimenti del Dipartimento Biomorf dell’Università di Messina Nicola Cicero.

La rassegna si svolgerà nella frazione collinare di Altolia nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre. L’apertura è prevista per sabato alle 16:30 con i saluti istituzionali del sindaco Basile, mentre la chiusura è fissata alle 23 della giornata successiva. Il programma comprenderà stand enogastronomici dedicati ai prodotti locali, laboratori di fotografia, cianotipia, scenografia e pasta fresca, oltre a una mostra di arredi liturgici. Sono inoltre previste esibizioni musicali degli studenti degli istituti “S. Neri” e “Cuppari”, uno spazio dedicato al cantastorie Filippo Cavallaro e attività curate da associazioni territoriali. L’inaugurazione sarà condotta dalla giornalista Gisella Cicciò.

Per consentire lo svolgimento degli eventi programmati, la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito veicolare della strada provinciale 33, nel tratto compreso tra il Villaggio Molino e l’abitato di Altolia, dalle ore 17:00 alle 23:59 in entrambe le giornate.

«“Profumi d’Autunno” rappresenta lo spirito delle comunità collinari, custodi di storia e saperi autentici» ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile, sottolineando il sostegno dell’Ente alle attività che mirano alla promozione dei borghi e delle tradizioni territoriali.

Il direttore generale della Città Metropolitana, Giuseppe Campagna, ha richiamato l’importanza della sinergia tra istituzioni e associazioni locali, evidenziando come questo tipo di eventi contribuisca a rafforzare la coesione sociale e la valorizzazione culturale dell’area metropolitana.

La misura relativa alla viabilità è stata assunta per garantire condizioni di sicurezza e un ordinato afflusso dei visitatori, attesi numerosi anche per l’edizione di quest’anno.

👁 Articolo letto 179 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.