Campionato: l’Orlandina Volley sfida sabato la GI.PE. Todosport

L’Orlandina Volley Femminile si prepara alla trasferta di sabato 25 ottobre a Vibo Valentia, dove affronterà la GI.PE. Todosport VV. La gara, valida per il campionato di categoria, si disputerà alle ore 18:00 presso il Campo Sportivo Polivalente “Pala Paolo Borsellino”.

La squadra guidata da mister Valmi è attesa da un incontro impegnativo, utile per verificare i progressi tecnici e la coesione del gruppo in questa fase iniziale della stagione. Dopo le ultime prestazioni positive, l’obiettivo delle atlete orlandine sarà confermare i segnali di crescita e mantenere la continuità nel gioco.

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con attenzione e determinazione, evidenziando come il lavoro svolto in settimana sia stato finalizzato a rafforzare l’intesa tra i reparti e la gestione delle fasi di gara.

Pur giocando lontano dal proprio pubblico, la formazione di Capo d’Orlando punterà su compattezza e spirito di squadra per affrontare una compagine esperta e motivata.

La società ha espresso fiducia nell’impegno delle proprie atlete, ribadendo che l’obiettivo principale resta quello di proseguire nel percorso di crescita tecnica e mentale che contraddistingue la stagione.

