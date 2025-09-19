Borgo in Musica 2025, record di presenze a San Marco d’Alunzio

San Marco d’Alunzio ha ospitato la quindicesima edizione di Borgo in Musica e della rassegna Notti al Castello, conclusa il 4 settembre 2025, con una partecipazione che ha superato le precedenti edizioni. Per oltre un mese il borgo nebroideo è diventato luogo di alta formazione musicale e vetrina per artisti di fama internazionale.

Alle masterclass, ai campus e ai seminari hanno preso parte più di duecento allievi, guidati da docenti di rilievo come Patrick Messina, Daniel Thomas, Simon Diricq, Julien Beaudiment, Gorka Hermosa e Roberto Basile. San Marco si è confermato così come centro di formazione estiva in grado di unire giovani talenti e musicisti di livello mondiale.

Il programma di Notti al Castello ha proposto appuntamenti che hanno animato le piazze, tra cui il Patrick Messina String Quartet, il Concerto di Gala della San Marco Wind Band diretta da Salvatore Crimaldi, l’esecuzione di “Pierino e il Lupo” narrata da Domenico Centamore con l’Orchestra Siciliana di Clarinetti e il recital di Gorka Hermosa.

I Concorsi Nazionali di Clarinetto e Clarinetto Basso hanno premiato nuovi interpreti: Marco Conti Bellocchi, vincitore del Premio “Caunes-Minervois”, si esibirà nel 2026 in Francia, mentre Giuliana Nicotra, prima classificata nel clarinetto basso, sarà ospite dell’Accademia Filarmonica di Messina. La borsa di studio “Stefano Monti” è stata assegnata a Ester Scibilia. La giuria era composta da Patrick Messina, Salvatore Passalacqua, Alessio Vicario, Enzo Giuffrida e Maura Marinucci.

A concludere l’edizione è stato il Premio Borgo in Musica, che ha selezionato diversi allievi meritevoli, tra cui Alessandro Princiotta, Giorgia Agostino Ninone, Lorenzo Monastra, Ilde Monastero, Sergio Totaro, Gabriele Crimaldi, Cristian Tatum, Gabriele Cino, Francesco Carta e Nicolas Pintabona.

«Questa edizione – hanno sottolineato gli organizzatori – resterà una pietra miliare, perché ha dimostrato come la musica possa essere strumento di crescita, di coesione e di valorizzazione del territorio».

👁 Articolo letto 159 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.