Tour estivo di Francesco De Gregori: tutte le date

Francesco De Gregori, celebre cantautore italiano, è pronto a tornare sul palco con la sua band per un entusiasmante tour estivo, che comprenderà più di 20 date in diverse località della penisola. Dopo oltre due anni dal suo ultimo tour solista, De Gregori porta la sua musica in giro per l’Italia, promettendo serate indimenticabili per i suoi fans.

Accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Primiano Di Biase all’hammond, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, e Simone Talone alle percussioni, De Gregori si esibirà sul palco con i suoi grandi successi, che hanno segnato la storia della musica italiana.

Ad aprire i concerti sarà Angela Baraldi, già ospite in passato di alcuni tour del cantautore romano. Questo nuovo tour rappresenta un’opportunità per il pubblico di riscoprire e apprezzare il talento e l’ecletticità di De Gregori e della sua band, che promettono emozioni uniche e coinvolgenti.

Il precedente tour di Francesco De Gregori con la sua band risale alla primavera del 2022, quando si esibì nei club. Durante questo periodo, condivise il palco con Antonello Venditti, dando vita a uno straordinario album live intitolato “Il concerto”.

Le prime date del nuovo tour sono già state annunciate dallo staff del cantautore e prevedono tappe in diverse città italiane, tra cui: 12 luglio Piacenza, 13 luglio Gardone Riviera (BS), 16 luglio Asti, 18 luglio Villafranca (VR), 19 luglio Udine, 21 luglio Cernobbio (CO), 22 luglio Este (PD), 26 luglio Pompei (NA), 28 luglio Cervia (RA), 1 agosto Catania, 3 agosto Noto (SR), 4 agosto Palermo, 6 agosto Diamante (CS), 8 agosto Cirò Marina (KR), 11 agosto Santa Maria di Leuca (LE), 12 agosto al Foro Boario di Ostuni (BR), 14 agosto Porto Recanati (MC), 17 agosto Alghero (SS), 18 agosto Cabras (OR), 20 agosto Castiglioncello (LI), 21 agosto Marina di Pietrasanta (LU), 23 agosto Gavorrano (GR), 29 agosto Perugia, 4 settembre Prato.

Un’occasione imperdibile per i fan del cantautore e per tutti gli amanti della musica italiana, che potranno vivere emozioni uniche e indimenticabili grazie alle straordinarie performance di De Gregori e della sua band.

