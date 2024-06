Grasso: “Schifani confermato dalla maggioranza”

Nelle recenti elezioni regionali siciliane, la maggioranza che sostiene il presidente Renato Schifani ha ottenuto un significativo rafforzamento, secondo quanto dichiarato da Bernardette Grasso, deputata regionale di Forza Italia. Grasso ha evidenziato come il voto abbia smentito nettamente le previsioni dell’opposizione, dimostrando che la coalizione di Schifani gode di un’ampia approvazione popolare, mentre l’opposizione non raggiunge il 40% dei consensi.

Grasso ha sottolineato: “Per chi, come noi, lavora costantemente sul territorio a contatto con i cittadini, questo risultato non è sorprendente. È sorprendente, invece, per coloro che si limitano a inutili polemiche sterili”. Il voto, infatti, ha mostrato due elementi chiave: il notevole risultato di Forza Italia e il gradimento generale dei siciliani per il governo regionale. “Esce rafforzata la leadership politica del Presidente Schifani, che potrà così proseguire nel lavoro avviato in questi due anni, anche nella proficua interlocuzione con il Governo nazionale”, ha aggiunto Grasso.

Il voto ha quindi confermato l’apprezzamento dei cittadini per l’attuale amministrazione regionale, permettendo a Schifani di continuare con maggiore autorità la sua attività governativa. Questo risultato elettorale è visto come un chiaro segno di supporto per le politiche portate avanti dal presidente e dal suo governo, evidenziando la stabilità e la fiducia riposta dai siciliani nelle istituzioni regionali.

