Sensibilizzazione cardiaca a Catania: progetto sportivo di valore sociale

SIULP Catania, l’Associazione “Il Cuore di Raffaele”, e il “Leo Club Catania Val Dirillo” si uniscono in un progetto dedicato alla prevenzione cardiaca e alla promozione dello sport. Il torneo di Padel presso i Campi 21 Padel Arena non solo incoraggerà l’attività fisica, ma avrà come obiettivo primario la sensibilizzazione sulla salute del cuore. In particolare, l’iniziativa prevede l’acquisto e la donazione di un defibrillatore alla cittadinanza catanese, che sarà collocato in Piazza Giovanni Verga (CT), contribuendo così a rendere la città un luogo più sicuro.

Il Presidente del Leo Club Catania Val Dirillo, Gabriele Spampinato, ha espresso il suo entusiasmo riguardo all’iniziativa, sottolineando l’importanza della prevenzione cardiaca e l’impegno del club nel migliorare la salute e il benessere della comunità. “Siamo orgogliosi di essere tra gli organizzatori di un’iniziativa così rilevante per la nostra comunità”, ha dichiarato Spampinato. “Per noi è fondamentale garantire la continuità di questo impegno negli anni a venire, proponendo ulteriori eventi sportivi al fine di sensibilizzare sempre più persone sulla prevenzione cardiaca.”

L’iniziativa non si limita alla promozione dello sport, ma include anche corsi gratuiti di rianimazione cardiopolmonare, offerti grazie al supporto del SIULP Catania e dell’Associazione “Il Cuore di Raffaele”. Questi corsi mirano a formare la cittadinanza sull’importanza della pronta reazione in situazioni di emergenza cardiaca e sull’uso corretto del defibrillatore.

Nella foto a sinistra Gabriele Spampinato Presidente Leo Club Catania Val Dirillo – al centro Antonio Barresi Presidente Associazione “Il Cuore di Raffaele” – a destra Gaetano Puglisi Segretario Amministrativo S.I.U.L.P Catania.

