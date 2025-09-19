Ponte sullo Stretto, Ciucci a Messina: attesa la Corte dei Conti

L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, è tornato a Messina per una serie di incontri istituzionali in Prefettura e a Palazzo Zanca, con l’obiettivo di fare il punto sull’iter del progetto del Ponte e sulle opere compensative. Massima attenzione è stata rivolta alle richieste avanzate dal Comune, mentre si attende ancora il via libera della Corte dei Conti, previsto entro ottobre. In caso di esito positivo, seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la firma dei Protocolli di Legalità.

La Commissione Europea sta acquisendo documenti relativi ai contratti d’appalto, sollecitata da segnalazioni politiche. In merito, Ciucci ha dichiarato: “Se la Commissione Europea riceve segnalazioni è normale che proceda con le verifiche. Affermare che stiamo violando la procedura significa dire balle, il contratto firmato rispetta in tutto e per tutto i limiti di legge”.

I primi interventi, previsti entro il 2025, riguarderanno le cosiddette opere anticipate, tra cui viabilità, sistemi idrici e fognari, campi base, monitoraggi ambientali e bonifiche. “L’obiettivo è ridurre le perdite idriche che oggi toccano il 50%”, ha precisato Ciucci, garantendo la continuità dell’approvvigionamento durante i lavori.

Dal 2026 inizieranno le fasi principali: collegamenti stradali e ferroviari a maggio, gallerie e nuove stazioni ferroviarie a settembre, fino all’avvio dell’opera di attraversamento nel marzo 2027. Il completamento è programmato per il 2032.

Un capitolo a parte riguarda Contesse, individuata come nodo ferroviario di collegamento. Rete Ferroviaria Italiana sta predisponendo uno studio per limitare l’impatto sul quartiere, pur senza modificare la soluzione già approvata dal Cipess.

