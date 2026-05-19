Inaugurati a Patti il nuovo Ospedale di Comunità e la nuova Rsa

Sono stati inaugurati a Patti il nuovo ospedale di comunità e la nuova Residenza sanitaria assistenziale dell’Asp di Messina, strutture destinate al rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale nel comprensorio dei Nebrodi. Alla cerimonia hanno preso parte la Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale, il sindaco di Patti Carmelo Gianluca Bonsignore, il vescovo Guglielmo Giombanco, il presidente della Commissione Sanità dell’Ars Pippo Laccoto, il deputato regionale Pino Galluzzo e rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e militari.

La Direzione strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha definito le nuove aperture “un ulteriore passo avanti nel potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari territoriali”. L’ospedale di comunità è stato realizzato con fondi del Pnrr, Missione 6 Salute, mentre la nuova Rsa è stata progettata per offrire continuità assistenziale alle persone anziane e fragili.

La struttura sanitaria intermedia si estende su circa 1.500 metri quadrati ed è stata progettata secondo i criteri previsti dal D.M. 77/2022. L’organizzazione interna prevede un modulo da 20 posti letto, camere singole e doppie con servizi dedicati, spazi comuni, aree per il personale e ambienti destinati alla riabilitazione. Prevista anche l’integrazione di sistemi tecnologici e servizi di telemedicina.

L’ospedale di comunità sarà destinato a pazienti con patologie acute minori o croniche riacutizzate che necessitano di assistenza infermieristica continuativa ma non di ricovero ospedaliero tradizionale. L’accesso avverrà anche tramite la Centrale operativa territoriale già attiva a Patti.

I lavori sono stati eseguiti dal Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Cons coop, con direzione affidata all’ingegnere Sebastiano Mazzeo. Responsabile del procedimento è stato il geometra Fortunato Lipari, sotto la supervisione dell’ingegnere Salvatore Trifiletti e del referente aziendale Pnrr Elisa Mastrantonio.

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