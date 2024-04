Incidente sulla tangenziale a Messina, uomo in gravi condizioni

Nel primo pomeriggio di oggi, un grave incidente ha interessato la tangenziale tra San Filippo e Gazzi, in direzione Palermo. Un uomo, sulla cinquantina, a bordo di uno scooter, è rimasto coinvolto in un impatto violento in galleria, subendo gravi lesioni ed è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, classificato come codice rosso.

Il pronto intervento è stato garantito dai sanitari del 118 e dalla Polizia Stradale, giunti sul luogo per condurre gli accertamenti necessari. Dalle prime ricostruzioni, sembra che non siano coinvolti altri veicoli nell’incidente. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere la dinamica dell’incidente, al fine di stabilire eventuali responsabilità.

