Bicchiere scagliato contro un bagnino, grave 22enne a Brolo

Un bagnino di 22 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri all’interno di uno stabilimento balneare di Brolo, dopo essere stato raggiunto al collo da un bicchiere di vetro scagliato da un avventore della struttura.

Il giovane, residente nel centro brolese e impegnato nel servizio di assistenza ai bagnanti, ha riportato una vasta ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento urgente in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Barone Romeo di Patti.

Il ventiduenne è arrivato nella struttura sanitaria in codice rosso e, nel corso della serata, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le condizioni restano serie e la prognosi è riservata, ma secondo le informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita.

Gli accertamenti sull’episodio sono affidati ai Carabinieri della Stazione di Brolo, guidata dal maresciallo maggiore Marco Matteo Alberto. I militari, intervenuti nello stabilimento, hanno effettuato i rilievi e raccolto diverse testimonianze per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo indicato come responsabile dell’aggressione è stato identificato in un quarantenne originario del Centro Italia. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria con l’accusa di lesioni aggravate dall’utilizzo del bicchiere come arma impropria.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe stato preceduto da un diverbio tra i due, nato per motivi ritenuti futili e successivamente degenerato. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per definire tutti gli aspetti della vicenda.

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