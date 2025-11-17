Nuova edizione di “It’s a beautiful day” al Policlinico di Catania

All’Unità Operativa Complessa di Emato-Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, diretta da Giovanna Russo, si è svolta una nuova edizione dell’iniziativa solidale “It’s a beautiful day”, promossa per offrire un momento di benessere ai familiari dei piccoli pazienti. L’ultimo piano dell’edificio 4 del presidio “Rodolico” è stato allestito come un’area dedicata alla cura personale, grazie alla collaborazione di professionisti del settore estetico che hanno messo gratuitamente a disposizione le proprie competenze per acconciature e manicure. Hanno partecipato, tra gli altri, i parrucchieri dei saloni “Cinzia Budigna Hair & Beauty”, “Carmen Catania Hair Lab”, “Hairgo Biologic Hair Saloon” e “Davines Sustainable Beauty”.

L’iniziativa ha ricreato un ambiente informale in cui mamme, operatori sanitari, pazienti e volontari hanno condiviso un momento di distensione, caratterizzato da conversazioni leggere e attività dedicate alla cura dell’immagine. La partecipazione è stata ampia e gli spazi della direzione aziendale, allestiti per l’occasione come veri e propri saloni, hanno registrato un afflusso continuo.

Le offerte raccolte saranno destinate all’acquisto di un microscopio per il laboratorio di Citogenetica, strumento considerato utile per le attività diagnostiche dell’Unità Operativa. Il commissario straordinario dell’Azienda, Giorgio Giulio Santonocito, ha espresso apprezzamento per il contributo dei partecipanti, dichiarando: “Sono sinceramente grato a tutti coloro che hanno partecipato alla organizzazione di questa bellissima giornata di solidarietà dal grande valore umano”. Santonocito ha inoltre ribadito l’importanza di iniziative che, oltre all’aspetto clinico, offrano ai pazienti e alle loro famiglie momenti di normalità e attenzione.

