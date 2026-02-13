Ristori per il ciclone Harry e la frana di Niscemi, via alle domande

Sarà attiva a partire da martedì 17 febbraio la piattaforma informatica predisposta dalla Regione Siciliana per la presentazione delle domande di accesso ai contributi straordinari destinati alle attività economiche colpite dal ciclone Harry e dalla frana che ha interessato il territorio di Niscemi. L’intervento riguarda in particolare i gestori di stabilimenti balneari e le imprese che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi.

L’iniziativa è gestita dal dipartimento regionale delle Attività produttive in collaborazione con Irfis e prevede l’erogazione di un sostegno economico fino a un massimo di 20 mila euro. La richiesta dovrà essere inoltrata tramite autocertificazione, utilizzando il modello C1 predisposto dall’amministrazione regionale.

Il provvedimento consente la cumulabilità dei contributi straordinari concessi da enti diversi, sia a livello locale sia regionale e nazionale, entro il limite complessivo dell’importo del danno dichiarato dal richiedente. La piattaforma digitale sarà inoltre strutturata secondo la modulistica adottata dalla Protezione civile nazionale. Tale impostazione permetterà ai beneficiari, con un’unica domanda di ristoro, di accedere anche a eventuali ulteriori risorse statali che dovessero essere stanziate, senza necessità di presentare ulteriore documentazione.

Le istanze potranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato. Il termine per la presentazione delle richieste è fissato dalle ore 12 del 17 febbraio fino alle ore 12 del 27 febbraio. L’avviso si inserisce tra le misure predisposte dalla Regione per sostenere il tessuto economico danneggiato dagli eventi atmosferici e dai dissesti che hanno colpito diverse aree del territorio siciliano.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 17 febbraio fino alle ore 12 del 27 febbraio, accedendo alla piattaforma a questo link.

👁 Articolo letto 271 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.