Aluntina travolge l’Orlandina per 4-1, tripletta di Marco Lima

L’Orlandina subisce una netta sconfitta per 4-1 contro l’Aluntina nella sesta giornata del campionato di Promozione girone B. Il risultato inaspettato ha premiato la squadra di San Marco d’Alunzio, che ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, grazie a una prestazione dominante, in particolare quella di Marco Lima, autore di una straordinaria tripletta. L’Orlandina, da parte sua, non è mai riuscita a entrare realmente in partita, lasciando il controllo del gioco agli avversari.

L’Aluntina ha iniziato con un ritmo deciso e, dopo una fase iniziale di studio, ha trovato il vantaggio al 24° minuto grazie a un gol di Marco Lima. La reazione dell’Orlandina è stata inconsistente, e il primo tempo si è concluso con il parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa.

Nel secondo tempo, la formazione aluntina ha mantenuto il controllo del gioco e ha rapidamente raddoppiato, ancora una volta con Lima, al 2° minuto. Solo tre minuti più tardi, lo stesso Lima ha completato la sua tripletta, portando il risultato sul 3-0. L’Orlandina ha accorciato le distanze al 10° minuto con un gol di De Gregorio, ma la sua reazione è stata insufficiente. La partita si è poi chiusa nei minuti di recupero con un altro gol dell’Aluntina, questa volta segnato da Sammoudi, che ha fissato il punteggio finale sul 4-1.

Con questo risultato, l’Aluntina abbandona l’ultima posizione in classifica, mentre l’Orlandina rimane ferma a 7 punti, raggiunta dalla Pro Mende. In vetta, la Messana guida con 12 punti, avendo vinto tutte le partite finora disputate. Il prossimo impegno dell’Orlandina sarà il 13 ottobre, in casa, contro il Monforte.

