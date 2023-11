Arrestati due palermitani per contrabbando di sigarette

Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di lotta al traffico illecito, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha recentemente effettuato un’importante operazione, culminata nell’arresto di due cittadini palermitani per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Gli individui in questione sono stati sorpresi mentre trasportavano una considerevole quantità di sigarette, pari a 45 chilogrammi.

L’azione è stata condotta dai Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo durante il loro quotidiano servizio di controllo sui traffici commerciali. Durante il transito di un’auto, è stata notata la presenza di tre scatoloni nei sedili posteriori, tanto ingombranti da nascondere completamente il lunotto posteriore del veicolo.

Alla richiesta di documenti relativi all’acquisto della merce, i due individui a bordo dell’auto hanno dichiarato di trasportare capi d’abbigliamento, ma non hanno fornito alcuna prova a sostegno di questa affermazione. Gli agenti delle Fiamme Gialle hanno proceduto quindi a un controllo immediato, che ha rivelato la vera natura del carico: un quantitativo illegale di sigarette di diverse note marche, tra cui Marlboro, Winston, Philip Morris e Merit.

Di conseguenza, i due soggetti sono stati immediatamente arrestati in base all’articolo 291bis del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri (TLE).

Questa operazione rientra in una serie di attività di servizio mirate a contrastare il commercio illecito di sigarette sul territorio nazionale, che danneggia l’Erario con una mancata entrata di circa €9.000 e mette a repentaglio l’economia legale del paese. La Guardia di Finanza di Palermo continua a impegnarsi attivamente nella protezione dell’interesse pubblico e nella lotta contro il contrabbando di prodotti soggetti a dazi doganali.

© Riproduzione riservata.