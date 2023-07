Incendio nella discarica di Piano Stinco: rischio per la popolazione

Un incendio di proporzioni considerevoli genera una nube tossica e preoccupa Sant’Agata di Militello.

Un incendio in una discarica di rifiuti plastici a Piano Stinco ha generato una nube tossica che si è diretta verso Sant’Agata di Militello. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute.

Un incendio di proporzioni considerevoli ha colpito oggi la discarica di Torrenova, situata nella frazione di Piano Stinco. I vigili del fuoco del comando provinciale di Messina hanno immediatamente mobilitato mezzi e personale per fronteggiare l’emergenza. La discarica ospita principalmente rifiuti plastici, che hanno alimentato le fiamme e generato una densa nube tossica.

A causa del vento, la nube tossica si è dispersa in parte verso l’abitato di Sant’Agata di Militello, suscitando preoccupazione tra i residenti. Il sindaco Bruno Mancuso ha emesso un avviso urgente invitando i concittadini a prendere precauzioni per evitare l’inalazione di gas tossici. Tra le misure suggerite vi sono la chiusura di finestre e infissi delle abitazioni e l’allontanamento dalle zone più colpite.

La segnalazione dell’incendio è giunta alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Messina intorno alle 16. Immediatamente, tre squadre provenienti dai distaccamenti di Sant’Agata Militello, Patti e Mistretta sono state inviate sul posto, affiancate da un’autobotte dalla caserma centrale. Le forze dell’ordine sono intervenute per garantire il supporto necessario alle operazioni di spegnimento e per gestire eventuali rischi per la popolazione.

Al momento, le cause che hanno scatenato l’incendio rimangono incerte e saranno oggetto di un’indagine approfondita. Le autorità competenti lavoreranno per determinare le responsabilità e prevenire eventi simili in futuro.

© Riproduzione riservata.