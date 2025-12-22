Sanità siciliana, esposto Codacons su medici distaccati

Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo e alla Corte dei Conti, tramite l’avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio legale regionale dell’associazione, sollecitando accertamenti sull’utilizzo di risorse sanitarie pubbliche in Sicilia. L’iniziativa riguarda l’impiego di personale medico in incarichi amministrativi e istituzionali non direttamente riconducibili all’attività clinica e assistenziale.

Secondo quanto evidenziato dall’associazione, tali assegnazioni avvengono in una fase caratterizzata da criticità diffuse nel sistema sanitario regionale, con reparti in sofferenza per carenze di organico e servizi essenziali sottoposti a crescenti difficoltà operative. Il Codacons sottolinea che il distacco di medici dalle corsie potrebbe incidere sull’erogazione delle prestazioni e sulla continuità dell’assistenza.

Nell’esposto viene inoltre segnalata la presenza di rapporti di parentela tra alcuni dei professionisti coinvolti ed esponenti politici che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice a livello regionale o nazionale. Una circostanza che, come precisa l’associazione, “pur non configurando automaticamente un illecito, rende necessarie verifiche puntuali sulla legittimità delle scelte adottate e sulla loro effettiva indispensabilità”.

Il Codacons richiama l’attenzione sui possibili riflessi di tali utilizzi di personale non solo sotto il profilo contabile, ma anche sul funzionamento complessivo del sistema sanitario. “Ogni medico sottratto all’attività clinica ha un impatto diretto sulla qualità dell’assistenza e sulla tutela del diritto alla salute”, evidenzia l’associazione.

L’atto depositato mira a verificare se l’impiego delle risorse regionali sia avvenuto nel rispetto delle finalità istituzionali previste o se emergano profili di gestione non coerenti con l’interesse pubblico, con eventuali responsabilità anche di natura erariale.

