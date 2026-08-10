Patti, la nuova mensa sarà realizzata nel plesso “Vincenzo Bellini”

Prosegue a Patti l’iter per la realizzazione della nuova mensa scolastica finanziata attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intervento, del valore complessivo di 400 mila euro, rientra nella Missione 4 del Pnrr, dedicata anche al potenziamento delle strutture scolastiche e all’estensione del tempo pieno.

Il progetto ha subito una modifica rispetto alla configurazione iniziale. La nuova struttura, infatti, non sarà più costruita nel cortile esterno dell’istituto “Lombardo Radice” di piazza Venticinque Aprile. Le ultime determinazioni adottate dai Servizi tecnici comunali hanno definito la nuova localizzazione all’interno del plesso scolastico “Vincenzo Bellini”.

La scelta consentirà di utilizzare ambienti che in passato erano già destinati alla refezione scolastica, evitando così di occupare una parte degli spazi esterni della “Lombardo Radice” e mantenendo disponibili le aree utilizzate dagli alunni per le attività all’aperto. L’intervento prevede quindi il recupero e la rifunzionalizzazione di locali esistenti.

Sul piano amministrativo, nei giorni scorsi il settore Servizi tecnici ha inoltre autorizzato il subappalto richiesto dall’impresa aggiudicataria, il raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Costruzioni e Restauro S.r.l. Una parte delle opere edili, per un importo di circa 105 mila euro, è stata affidata alla Pinto Vraca S.r.l.

Sono state completate le verifiche relative alla regolarità contributiva, alla normativa antimafia e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il cantiere procede secondo il cronoprogramma collegato alle scadenze del programma Next Generation EU, con conclusione prevista entro la fine del 2027.

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