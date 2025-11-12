Otto chili di cocaina in macchina, arrestato 30enne catanese a Messina

Aveva tentato di eludere i controlli della Guardia di Finanza cospargendo i panetti di cocaina con dentifricio verde e nascondendoli nei passaruota di una Fiat 500 a noleggio. Il tentativo è fallito agli imbarchi privati di Messina, dove il cane antidroga delle Fiamme Gialle ha individuato la sostanza stupefacente. L’uomo, un trentenne di Catania identificato con le iniziali D.C., è stato arrestato in flagranza mentre cercava di attraversare lo Stretto provenendo dalla Calabria.

Nel veicolo sono stati trovati sette panetti per un peso complessivo di 7,980 chilogrammi di cocaina pura. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Messina Massimo Minniti, si sono già concluse con la richiesta di chiusura della fase preliminare.

Il trentenne si trova attualmente agli arresti domiciliari in seguito all’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Arianna Raffa. Durante l’interrogatorio di garanzia, l’indagato ha ammesso di aver prelevato la droga a Soverato, in provincia di Catanzaro, e di essere diretto a Biancavilla, nel Catanese, per la consegna.

La sostanza sequestrata, destinata con ogni probabilità al mercato locale, è stata inviata ai laboratori per le analisi di rito. Le autorità continuano a indagare per accertare eventuali collegamenti con reti di traffico organizzato e ricostruire l’intera filiera della distribuzione.

👁 Articolo letto 260 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.