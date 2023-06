Progetto foresta diffusa: piantata una talea dell’albero Falcone a Palermo

Carabinieri, un’iniziativa per educare alla legalità ambientale e promuovere la salvaguardia del territorio.

I Carabinieri Forestali hanno recentemente messo a dimora una talea dell’albero Falcone presso l’Istituto Comprensivo Falcone nel quartiere Zen di Palermo. Questa talea è stata donata dai Carabinieri alla scuola in occasione della commemorazione della Strage di Capaci, insieme all’inaugurazione del “Giardino della Memoria”, un piccolo parco dove ogni pianta è dedicata a una vittima della mafia.

L’esemplare di Ficus Macrophylla, creato per duplicazione dall’Albero Falcone che cresce in via Notarbartolo, di fronte all’ex residenza del Giudice Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, è stato aggiunto al giardino della scuola. Questo progetto è il risultato della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Fondazione Falcone.

Durante l’incontro con gli studenti, è stato spiegato l’obiettivo del progetto: creare una vasta foresta diffusa, a cui ogni scuola contribuirà, monitorando la crescita del bosco tramite il sito unalberoperilfuturo.rgpbio.it. Questo sito fornirà aggiornamenti sul quadro nazionale della foresta diffusa e informazioni sul risparmio di anidride carbonica che ogni albero avrà nell’atmosfera durante la sua crescita, grazie alla geolocalizzazione delle piante effettuata dagli studenti stessi.

Per l’Arma dei Carabinieri, questo progetto ambizioso mira a contrastare i reati ambientali attraverso la prevenzione, educando le scuole alla legalità ambientale e coinvolgendole in questo obiettivo strategico. La presenza dell’Albero Falcone contribuirà sicuramente a sensibilizzare i ragazzi sull’impegno sociale e sull’importanza della salvaguardia ambientale.

