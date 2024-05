Ventenne messinese arrestato per rapina in un supermercato

Agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Messina hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina. L’ordinanza, proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, riguarda un giovane messinese di 20 anni, sospettato di aver compiuto una rapina in un supermercato situato nel centro città.

Il reato è avvenuto il 20 aprile scorso, quando è stata segnalata al numero 112 NUE una rapina effettuata da un individuo travisato e armato di pistola. Dopo essere entrato nel supermercato, il rapinatore ha puntato l’arma contro il cassiere, costringendolo a consegnare circa 1.700 euro dal registratore di cassa.

L’immediato esame delle riprese delle telecamere di sorveglianza nei pressi del supermercato ha permesso alla Sezione Antirapina della Squadra Mobile di analizzare le fasi della rapina. Le indagini successive, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, hanno identificato il ventenne come il presunto autore del reato. Il giovane era già stato identificato qualche giorno prima dalle Volanti come possibile responsabile di un altro furto in un diverso esercizio commerciale.

In base agli elementi raccolti dagli agenti della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha richiesto una misura restrittiva, che il G.I.P. ha accolto, disponendo la custodia cautelare in carcere per il giovane indagato.

