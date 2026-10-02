Corruzione, Barbagallo: «Male endemico della Regione siciliana»

Il segretario regionale del Partito democratico, Anthony Barbagallo, interviene sull’indagine avviata dalla Procura di Palermo che riguarda la Commissione tecnico-scientifica della Regione siciliana competente per le autorizzazioni ambientali.

Secondo quanto richiamato dall’esponente del Pd, l’inchiesta coinvolgerebbe burocrati, tecnici, un deputato e Gaetano Armao, già presidente della stessa commissione e in passato titolare di incarichi di vertice nel governo regionale guidato da Nello Musumeci.

«La corruzione è il male endemico della Regione siciliana ed è la “cifra” di questi quattro anni di governo guidato da Schifani», afferma Barbagallo, collegando le vicende emerse dall’indagine al quadro politico regionale.

Il segretario del Pd Sicilia sottolinea tuttavia come il procedimento si trovi ancora in una fase iniziale e richiama alla cautela rispetto agli sviluppi investigativi. «Siamo in una fase preliminare e dunque è doverosa la prudenza», precisa.

Barbagallo esprime quindi sostegno all’attività della Procura di Palermo e al lavoro svolto dagli uffici giudiziari impegnati nell’inchiesta. «In questo momento rinnoviamo stima e fiducia per il lavoro che la Procura di Palermo, guidata da un magistrato attento e intransigente quale è Maurizio de Lucia, sta portando avanti con professionalità con tutto il suo ufficio».

L’intervento del segretario regionale del Pd arriva dopo la notizia dell’indagine sulla Commissione tecnico-scientifica regionale e sulle procedure connesse alle autorizzazioni ambientali.

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