“Ecce Homo” in scena al teatro comunale Borà a Gioiosa Marea

Il Circolo A.R.C.I. di Gioiosa Marea cura la direzione artistica del dramma sacro in due atti dal titolo “Ecce Homo”, proposto nell’ambito dell’iniziativa culturale “Gioiosa da Vivere”. L’evento si svolgerà nelle serate di venerdì 11 e sabato 12 aprile 2025 alle ore 21:00 presso il Cineteatro Comunale “F. Borà” di Gioiosa Marea.

La rappresentazione si inserisce nel contesto delle attività promosse a livello locale per valorizzare il patrimonio culturale e spirituale del territorio, offrendo al pubblico un’opera teatrale che rievoca la Passione di Cristo attraverso un impianto scenico tradizionale e un’interpretazione drammatica che richiama alla riflessione.

La partecipazione al dramma Ecce Homo sarà possibile previa prenotazione, rivolgendosi all’Ufficio Pro Loco di Gioiosa Marea, situato in Via Umberto I al numero civico 245. Gli orari di apertura dell’ufficio sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, mentre il sabato e la domenica è aperto dalle 9:00 alle 13:00. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero telefonico 0941 363323.

La proposta teatrale intende contribuire alla promozione della cultura locale, attraverso un appuntamento che unisce elementi religiosi e artistici, in un contesto di fruizione pubblica e accessibile.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁